NBA: Στην λίστα των Σέλτικς ο Ντέβιν Κάρτερ

Την περίπτωση του Ντέβιν Κάρτερ έχουν ξεχωρίσει οι Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά και φέρονται έτοιμοι να κινηθούν για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, οι Ατλάντα Χοκς αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον 24χρονο γκαρντ. Ο Τζέικ Φίσερ, από την πλευρά του, αναφέρει πως οι Κέλτες αναμένεται να κινηθούν άμεσα, έχοντας βάλει τον Κάρτερ στο ραντάρ τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από μία σεζόν με τους Σακραμέντο Κινγκς, όπου αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια. Σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, κατέγραψε 8,9 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά αγώνα.