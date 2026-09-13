ΠΑΟΚ - Άρης: Με Γένσεν η «κίτρινη» ενδεκάδα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα με την οποία ο Άρης θα παραταχθεί στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τον Βέλιο για τη θέση του τερματοφύλακα, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Σούταλο και Φαμπιάνο. Στα δύο άκρα της άμυνας θα αγωνιστούν οι Φαντικά και Ρίτσαρντς.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Ράσιτς και Μπασίρου, με τον Γένσεν να αναλαμβάνει ρόλο επιτελικού μέσου πίσω από την τριάδα της επίθεσης.

Στην κορυφή της επιθετικής γραμμής θα ξεκινήσουν οι Γκαρέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Βέλιο, Φαντικά, Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράσιτς, Μπασίρου, Γένσεν, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Καντεβέρε.