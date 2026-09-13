Super League 2: «Σεφτέ» στις νίκες για Πανσερραϊκό, Ελλάς Σύρου και Νέστο Χρυσούπολης

Τα πρώτα τους τρίποντα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 πανηγύρισαν Πανσερραϊκός, Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης, με τους Κυκλαδίτες και τους Καβαλιώτες να σκαρφαλώνουν στη βαθμολογία, φτάνοντας τους 4 βαθμούς.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της ημέρας, ο Πανσερραϊκός έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Αστέρα AKTOR Β', επικρατώντας με 1-0. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη βρήκε το «χρυσό» γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρη σε ωραίο τελείωμα του Τεϊσέιρα, κατακτώντας τους πρώτους της βαθμούς στη σεζόν μετά την ήττα της πρεμιέρας. Αντίθετα, οι Αρκάδες του Γιάννη Κοντοέ παρέμειναν χωρίς βαθμό μετά από δύο αγωνιστικές.

Πανσερραϊκός (Α. Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Ταχάτος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέιρα, Πασάς.

Αστέρας AKTOR Β' (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριακός, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγηρος, Κύρκος, Κολιμάτσης, Κόλα, Γραμμένος.

Εύκολη λεία αποδείχθηκε για την Ελλάς Σύρου η Αναγέννηση Καρδίτσας, με την ομάδα του Θανάση Στάικου να επικρατεί με 3-0. Οι Κυκλαδίτες «καθάρισαν» το ματς στην επανάληψη με τους Ογούσου (50') και Οντόμπα (56'), ενώ ο Μπούλαρι στο 97' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του ΠΑΣ Πύργου. Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Σαπουντζής στο 28' με αριστοτεχνική απευθείας εκτέλεση φάουλ, χαρίζοντας στην ομάδα του Νίκου Καβακά το πρώτο της τρίποντο στην κατηγορία.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Μαρκό – Athens Kallithea 2-1

ΑΕΛ Novibet – Ζάκυνθος 1-0

Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ 1-2

Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 1-0

Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0

Πανσερραϊκός – Asteras Aktor Β’ 1-0

Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς 14/9 16:00

Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’ 14/9 17:00

Η βαθμολογία: