Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 77-72: Έκλεισε νικηφόρα τα φιλικά και τώρα... Άμπου Ντάμπι

Στο τελευταίο του "τεστ" επί Κυπριακού εδάφους, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, κλείνοντας με ιδανικό τρόπο τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας του, πριν ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι για το προσεχές Super Cup της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι δεν έθελξαν ιδιαίτερα με τη συνολική εικόνα του κόντρα στους Ισραηλινούς, με μια αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε και τον Εμπάι Εντιάι να συνεισφέρει σημαντικά, κατέκτησαν το «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο πέταγε... φωτιές με ρεσιτάλ έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο παρκέ με Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπήκε το ίδιο συγκεντρωμένα σε άμυνα και επίθεση και παρότι πήρε προβάδισμα με τρίποντο του Φουρνιέ στα 6:28' (6-5) είχε αργές επιστροφές στο δικό του μισό, κάτι που ανάγκασε τον Έλληνα τεχνικό να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ στα 5:56'.

Τα λάθη συνέχισαν για τους Πρωταθλητές Ευρώπης και ο Λούντμπεργκ με καλάθι στον αιφνιδιασμό έδωσε προβάδισμα έξι πόντων στην ομάδα του (10-16).

Οι Ισραηλινοί έτρεξαν ένα επιμέρους 6-0 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παίρνοντας διψήφια διαφορά (10-22) και τον Ολυμπιακό να υποπίπτει σε 10 λάθη (!) στο συγκεκριμένο διάστημα.

Ένα μικρό ξέσπασμα πέντε πόντων από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην αρχή του Β' δεκαλέπτου, μείωσε τη διαφορά στους 8 (18-27), ο ΜακΙντάιρ πήρε τη σκυτάλη και με εύστοχο τρίποντο έκανε το 22-27, ενώ ο ομογενής γκαρντ "πυροβόλησε" ξανά για το 25-27 στα μέσα της περιόδου.

Ο «καυτός» Ντόρσεϊ ήταν ασταμάτητος και με νέο δικό του τρίποντο έδωσε προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης (35-33).

Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στην απόλυτη ισορροπία (35-35), με τους Πειραιώτες να δείχνουν βελτιωμένη εικόνα και τον Ντόρσεϊ να ηγείται της επίθεσης με 12 πόντους.

Στην επανάληψη, η Μακάμπι ήταν αυτή που πήγε αρχικά να ξεφύγει στο σκορ με τον Ρέιμαν να ευστοχεί σε δύο τρίποντα, κάνοντας το 40-45. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε αντίδραση και με ένα 5-0 σερί έφερε στα ίσα το παιχνίδι (45-45).

Ο Ολυμπιακός πήρε «κεφάλι» στο σκορ 4:24 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου χάρη σε εύστοχο ζευγάρι βολών του Εβάν Φουρνιέ (51-50). Ο Γουόρντ βγήκε στον αιφνιδιασμό και έκανε το 55-50, φτάνοντας τους 12 πόντους στην αναμέτρηση.

Από εκεί και έπειτα η Μακάμπι ανέβασε στροφές και με ένα 10-2, με αποκορύφωμα το τρίποντο του Κόλσον 46'' πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μπήκε ξανά σε θέση οδηγού (57-60).

Ο Εντιάι με όμορφο τελείωμα κάτω από τη στεφάνη έκανε το 62-60 με το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Σενεγαλέζος "πέταξε" λίγα λεπτά αργότερα για το highlight της βραδίας, σηκώνοντας στο... πόδι το κοινό της Λευκωσίας. Ο νεοαποκτηθέντας φόργουορντ δεν σταμάτησε εκεί και με τρίποντο υπέγραψε το «ερυθρόλευκο» προσπέρασμα για το 69-67 3:47' πριν το τέλος του αγώνα.

Μεγάλο σουτ για τον Κόλσον στα 2:40', με τον Αμερικάνο να πετυχαίνει τρίποντο για το 69-70, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ απάντησε λίγο μετά, ευστοχώντας από τα 6,75 για το 74-70.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ντόντα Χολ με παλικαρίσιο καλάθι ανέβασε τη διαφορά στους τέσσερις (76-72), ενώ μετά από λάθος των Ισραηλινών, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα από τη γραμμή των βολών, κλειδώνοντας την πρώτη θέση στο τουρνουά για τους «ερυθρόλευκους».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουορντ 12 (5/5 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μοντέρο 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Βεζένκοβ 8 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ, Φουρνιέ 5 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μίλερ-ΜακΙντάιρ 5 (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Ντόρσεϊ 13 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Εντιάι 14 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Καραγιαννίδης 4, Τζόσεφ 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολ 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Χορντ 2, Σόρκιν 14 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουάλας 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Κόλσον 17 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λούντμπεργκ 9 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπέικοτ 1, Ρέιμαν 8 (2), Ντιμπαρτολομέο, Λιφ 6 (3/3 δίποντα), Χάντερ