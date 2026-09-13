Αστερας AKTOR – ΑΕΚ: Τα δύο γκολ του πρώτου ημιχρόνου στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ στο 21ο λεπτό, όταν ο Λάζαρος Ρότα έκανε εξαιρετική προσπάθεια από τα δεξιά κι ο Δημήτρης Λάσκαρης στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

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Η… απάντηση του Αστέρα AKTOR ήρθε δέκα λεπτά αργότερα, όταν ο Μπαρτόλο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο το λάθος του Μουκουντί, βγήκε σε θέση βολής κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φέρνοντας το ματς στην ισοπαλία.