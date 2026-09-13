Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-4: Ο Γιαμάλ έδειξε ξανά τον δρόμο σε ματς | «5 στα 5» οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έφτασε στην πέμπτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές, όμως χρειάστηκε να.. ιδρώσει για να λυγίσει την αξιόμαχη ομάδα της Βαλένθια.

Οι «μπλαουγκράνα» έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δεύτερου μέρους έφτασαν στο 3-0. Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν τα παράτησαν και με δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα μείωσαν σε 3-2, πριν ο Αντεγέμι διαμορφώσει στις καθυστερήσεις το τελικό 4-2.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα στο 5ο λεπτό. Ο Εσπάρ βρήκε δίχτυα κι έκανε το 0-1, ενώ στο 19’ ήταν η σειρά του Γιαμάλ να σκοράρει, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2.

Η Λεβάντε προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Μπαρτσελόνα κράτησε τον έλεγχο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έφτασε και σε τρίτο γκολ. Στο 48’ ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι κι ανέλαβε την εκτέλεση, νικώντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 0-3.

Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ο Γιαμάλ έφτασε τα επτά τέρματα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Το παιχνίδι, ωστόσο, απέκτησε νέο ενδιαφέρον στο τελευταίο τέταρτο. Στο 79’ ο Ρομέρο εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και μείωσε σε 1-3, ενώ στο 88’ ο Μπρουγκέ πέτυχε το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, κάνοντας το 2-3.

Η Λεβάντε πίεσε για την ισοφάριση, όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο να τελειώσει το παιχνίδι στις καθυστερήσεις. Ο Αντεγέμι έφυγε στην αντεπίθεση και με εξαιρετική ατομική ενέργεια έκανε το 2-4 στο 90’+3’, δίνοντας οριστικά τη νίκη στην ομάδα του Φλικ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπαρτσελόνα έφτασε τους 15 βαθμούς και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της La Liga, στο +3 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Λεβάντε παρέμεινε στη 13η θέση με πέντε βαθμούς.