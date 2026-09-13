Νίκολιτς: «Εγώ φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα – Δεν είναι αποδεκτά τέτοια λάθη»

Ο Σέρβος τεχνικός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τη νέα «γκέλα» των «κιτρινόμαυρων» στην Τρίπολη.

Ο Νίκολιτς στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του και τα οποία επέτρεψαν στους γηπεδούχους να δημιουργήσουν τις δικές τους ευκαιρίες, τονίζοντας πως δεν είναι αποδεκτό να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Παράλληλα, ο προπονητής της ΑΕΚ ανέλαβε την ευθύνη για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα του στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν ένα δυναμικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είχαμε κατοχή, αρκετές φάσεις, πολλά σουτ, γύρω στα 23 με 25. Κι ο Αστέρας είχε φάσεις για να σκοράρει. Αν συγκρίνουμε όμως τις ευκαιρίες, πρέπει να πούμε ότι εμείς δημιουργήσαμε τις δικές μας ευκαιρίες και τις ευκαιρίες του Αστέρα. Τους τις δώσαμε. Έκαναν προσπάθεια οι παίκτες, ευχαριστούμε τους οπαδούς μας. Θα μπορούσαμε τη νίκη, αλλά και η ομάδα του Αστέρα πάλεψε και άξιζε τον βαθμό με βάση την προσπάθειά τους».

Για το ότι η ΑΕΚ έχασε τέσσερις βαθμούς μετά από ματς Champions League σε παιχνίδια που πέρυσι είχε έξι πόντους: «Με την Κηφισιά ήταν κακό παιχνίδι. Απόψε δεν συνέβη το ίδιο. Ήταν ένα καλό ματς, με ένταση, πάνω-κάτω, υπήρχαν μονομαχίες. Αλλά εμείς ήρθαμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είμαστε απογοητευμένοι από αυτό. Δεν θέλω να βιάζομαι, πάντα τσεκάρω κάποια πράγματα μετά το παιχνίδι και μπορώ να πω το παιχνίδι χάθηκε στο δικό μας μισό. Όπως δημιουργήσαμε ευκαιρίες εμείς, έτσι δημιουργήσαμε και τις ευκαιρείς του αντιπάλου. Αυτοί ήταν έτοιμοι πνευματικά για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δώσαμε. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, δεν είμαι, αλλά κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το αν υπήρχε έλλειψη συγκέντρωσης επιθετικά και αμυντικά: «Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για έλλειψη συγκέντρωσης. Μιλάμε για έμπειρους παίκτες, ηγέτες στην ομάδα, που περιμένεις να τραβήξουν και τους άλλους. Δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοια λάθη. Περιμένεις να είναι στο top επίπεδο, αλλά περιμένεις να μην πέσουν τόσο πολύ. Δεν κατηγορώ κάποιον και στο τέλος η ευθύνη βασικά είναι δική μου. Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα».