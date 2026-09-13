Άρης: Έντονα παράπονα για τη διαιτησία – Τι ζητούν οι «κίτρινοι»

Η ΠΑΕ Άρης με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, εκφράζει έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ενώ το ματς ήταν σε εξέλιξη, οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν για δύο υπέρ τους αποβολές και επιθετικό φάουλ πριν το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι.

Η ανάρτηση του Άρη:

«Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο.

Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.

Ετσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται...

Αρχίσανε τα “έργα”...».