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Έληξε... ισόπαλο (82-82) το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο

ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 82-82 στη Ρόδο και από κοινού αποφασίστηκε να μην διεξαχθεί η παράταση.

Έληξε... ισόπαλο (82-82) το ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στη Ρόδο
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Σε ένα απαιτητικό παιχνίδι με υψηλή ένταση στο κλειστό της Ρόδου, ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα αναδείχθηκαν ισόπαλες 82-82, με τους δύο προπονητές να αποφασίζουν κοινή συναινέσει να μην διεξαχθεί η παράταση για την αποφυγή επιπλέον καταπόνησης των αθλητών.

Από τη μια, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρουσίασε πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με το φιλικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα. Πρωταγωνιστές της Ένωσης ήταν ο ασταμάτητος Νόλεϊ (24 πόντοι) και ο Νέλι Τζόζεφ (16 πόντοι), οι οποίοι κράτησαν την ΑΕΚ σε θέση οδηγού στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χτίζοντας μάλιστα διψήφιες διαφορές (32-22 στο 12' και 50-37 στο 24'). Παρά τα σκαμπανεβάσματα και τα λάθη στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν λύσεις και από τους Πίνκνεϊ και Τσαλμπούρη.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Σέρβοι αντέδρασαν, προσπέρασαν στα 30'' πριν τη λήξη (80-81), όμως ο Νόλεϊ ισοφάρισε με 1/2 βολές στα 82-82.

Με το φινάλε της κανονικής διάρκειας, Σάκοτα και Σεκούλοβιτς συμφώνησαν να μην παιχτεί το έξτρα πεντάλεπτο, σφραγίζοντας έτσι την ισοπαλία.

Θυμίζουμε πως εκτός έμεινε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχώρησε από το παιχνίδι μετά από χτύπημα αλλά επέστρεψε κανονικά στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 39-35, 63-58, 82-82.

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