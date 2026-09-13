· Μπενφίκα

Ασταμάτητος ο Παυλίδης – Με δύο γκολ έκανε ανατροπή για την Μπενφίκα

Ο Έλληνας στράικερ ήταν ο κορυφαίος στο 3-1 των «αετών» κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε, ισοφαρίζοντας το ματς και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. 

Ασταμάτητος ο Παυλίδης – Με δύο γκολ έκανε ανατροπή για την Μπενφίκα
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«Μηχανή» των γκολ ο Βαγγέλης Παυλίδης! Για την 6η αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ο Έλληνας στράικερ πέτυχε δύο γκολ απέναλτι στη Ζιλ Βιθέντε, για το 3-1 της Μπενφίκα. Η οποία με 16 βαθμούς είναι δεύτερη πίσω από την Πόρτο των 18 βαθμών.

Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ματς στο 29’, ενώ στο 88’ με πέναλτι έκανε το 2-1. Δίνοντας ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του.

Πλέον, ο Παυλίδης έχει 16 γκολ σε 13 αναμετρήσεις όλων των διοργανώσεων!

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