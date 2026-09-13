Ασταμάτητος ο Παυλίδης – Με δύο γκολ έκανε ανατροπή για την Μπενφίκα

«Μηχανή» των γκολ ο Βαγγέλης Παυλίδης! Για την 6η αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ο Έλληνας στράικερ πέτυχε δύο γκολ απέναλτι στη Ζιλ Βιθέντε, για το 3-1 της Μπενφίκα. Η οποία με 16 βαθμούς είναι δεύτερη πίσω από την Πόρτο των 18 βαθμών.

Ο Παυλίδης ισοφάρισε το ματς στο 29’, ενώ στο 88’ με πέναλτι έκανε το 2-1. Δίνοντας ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του.

Πλέον, ο Παυλίδης έχει 16 γκολ σε 13 αναμετρήσεις όλων των διοργανώσεων!