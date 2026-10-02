Στο Telekom Center και ο Τζέικομπ Νίστρουπ

Υψηλές παρουσίες στις εξέδρες του Telekom Center Athens, μιας στην αποψινή αναμέτρηση με τη Μακάμπι στο γήπεδο βρίσκεται και ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο προπονητής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού δίνει το παρών στο T-Center μαζί με τους ανθρώπους του επιτελείου του, αλλά και τους Στέφανο Κοτσόλη και Κάρλος Ζέκα.

Μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του Γιάννη Αλαφούζο στο T-Center, έπειτα από πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, φαίνεται για μία ακόμα φορά η πολύ καλή σχέση που επικρατεί μεταξύ των δύο οργανισμών.

Μάλιστα ο τεχνικός του "τριφυλλιού" γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας και δεν σταμάτησε να... φωτογραφίζεται με τους "πράσινους" οπαδούς.