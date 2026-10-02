Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι: Χωρίς Τάις οι Ισραηλινοί
Εκτός 12άδας ο Γερμανός σέντερ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες από ενοχλήσεις στον αστράγαλο.
Με μια απουσία η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Όντεντ Κάτας δεν έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ είναι εκτός 12άδας των Ισραηλινών.
Ο έμπειρος ψηλός ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες μέρες από ενοχλήσεις στον αστράγαλο και γι’ αυτό προτιμήθηκε να μείνει εκτός.
Η 12άδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ: