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Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι: Χωρίς Τάις οι Ισραηλινοί

Εκτός 12άδας ο Γερμανός σέντερ που ταλαιπωρείται τις τελευταίες μέρες από ενοχλήσεις στον αστράγαλο. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι: Χωρίς Τάις οι Ισραηλινοί
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Με μια απουσία η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Όντεντ Κάτας δεν έχει στη διάθεσή του τον Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ είναι εκτός 12άδας των Ισραηλινών.

Ο έμπειρος ψηλός ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες μέρες από ενοχλήσεις στον αστράγαλο και γι’ αυτό προτιμήθηκε να μείνει εκτός.

Η 12άδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

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