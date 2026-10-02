Νέο απρόοπτο στον Παναθηναϊκό με Ρογκαβόπουλο

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι.

Ηλίας Λαλιώτης

Νέο απρόοπτο στον Παναθηναϊκό με Ρογκαβόπουλο
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να επιστρέφει στη δράση (πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Μαντζούκα μετά από 6 λεπτά αγώνα) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη έναν μυϊκό σπασμό στη μέση στο ζέσταμα πριν το ματς και έκανε ένεση.

Πονάει αρκετά αυτή τη στιγμή και πολύ δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

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