· Μάντσεστερ Σίτι

Προειδοποίηση από τα Εμιράτα στην Αγγλία, λόγω Μάντσεστερ Σίτι

Τα ΗΑΕ ενημέρωσαν πως δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε μείωση επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι με τη Σίτι. 

Προειδοποίηση από τα Εμιράτα στην Αγγλία, λόγω Μάντσεστερ Σίτι
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Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ότι άσκησε έφεση σχετικά με τις οικονομικές παρατυπίες. Υπέρ της είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κυβέρνηση των οποίων φέρεται να προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μειώσει τις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ποινής που θα επιβληθεί. Τη σχετική αποκάλυψη έκανε το Bloomberg, σημειώνοντας ότι αξιωματούχοι των ΗΑΕ προειδοποίησαν τη βρετανική κυβέρνηση ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τη «διάθεση για επενδύσεις και δεσμεύσεις μεγάλης κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Μάντσεστερ Σίτι εξαγοράστηκε το 2008 από επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι. Όπως αποδείχθηκε από την Premier League, ο αγγλικός σύλλογος προέβη σε οικονομικές παρατυπίες που αφορούσαν ποσά άνω του 1 δισ. ευρώ σε διογκωμένες συμφωνίες χορηγίας μεταξύ 2009 και 2018, οι περισσότερες εκ των οποίων έγιναν με εταιρείες που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μέλη της βρετανικής κυβέρνησης είναι «ενοχλημένα» από τη στάση των ΗΑΕ απέναντι στο σκάνδαλο αυτό, αφού θεωρούν ότι τα Εμιράτα γνώριζαν για τις παρατυπίες που διέπραξε η Μάντσεστερ Σίτι επί μία σχεδόν δεκαετία και επέμεναν ότι δεν συνέβαινε τίποτα μεμπτό.

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