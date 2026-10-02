Γερμανία: Χωρίς Γκνάμπρι στην Τούμπα

Χωρίς τον Σερζ Γκνάμπρι θα παραταχθεί η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα στην Τούμπα την Κυριακή (4/10, 21:45). Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε απ’ την αποστολή και επέστρεψε στο Μόναχο, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι.

Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε την εξέλιξη, ενημερώνοντας πως ο Γκνάμπρι δεν θα βρίσκεται στην 23άδα που θα έχει δικαίωμα να δηλώσει ο Γιούργκεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης με την ελληνική ομάδα στην 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Στην ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ο Σερζ Γκνάμπρι αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής Γερμανίας και επέστρεψε στο Μόναχο. Ο 31χρονος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί και στα τρία παιχνίδια της ομάδας στη φετινή διοργάνωση του UEFA Nations League, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας στο Μόναχο την Πέμπτη.

Ο Γκνάμπρι δεν θα βρίσκεται στην 23μελή αποστολή που έχει δικαίωμα να δηλώσει ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούργκεν Κλοπ, για την προσεχή αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη».

Ο Γκνάμπρι αποτελεί ακόμη μία σημαντική απουσία για τον Κλοπ ενόψει της αναμέτρησης στην Τούμπα, καθώς ο Γερμανός τεχνικός δεν υπολογίζει επίσης τους Τζόσουα Κίμιχ και Νίκο Σλότερμπεκ.