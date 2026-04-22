NBA: Clutch παίκτης της σεζόν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Associated Press

Οnsports Τeam

Το βραβείο του κορυφαίου clutch παίκτη της σεζόν, έλαβε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αποδεικνύοντας πως στα κρίσιμα ο Καναδός δεν φοβάται να πάρει ευθύνες.

Μετά το περσινό βραβείο του MVP, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνεχίζει να σαρώνει τα ατομικά τρόπαια στο NBA, με τον Καναδό αυτή τη φορά, να αναδεικνύεται ο πιο clutch παίκτης της σεζόν.

Ο σταρ της Οκλαχόμα, βγάζει και τη φετινή χρονιά μάτια στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οδηγώντας την ομάδα του στην 1η θέση της δύσης αλλά και συνολικά του ΝΒΑ, με ρεκόρ 64 νίκες και 18 ήττες.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι στην τελική τριάδα για τον βραβείο του MVP, με μεγάλες πιθανότητες για να κάνει το back to back.

Φέτος, έχει αγωνιστεί σε 68 παιχνίδια στη regular season του NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 31.1 πόντους, 6.6 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ σε 33.2 λεπτά συμμετοχής.