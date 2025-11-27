ΝΒΑ: Τέλος στο σερί των Πίστονς, η «40άρα» του Γκίλτζιους – Αλεξάντερ και η κατηφόρα των Μπακς (vid)

Οnsports Τeam

Οι πρωταθλητές επικράτησαν των «Γουλβς» με 113-105, τη στιγμή που οι «Κέλτες» έβαλαν τέλος στο σερί των Πίστονς, με τους Μπακς να γνωρίζουν μία ακόμα ήττα χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Εντυπωσιακή για μία ακόμα βραδιά η δράση στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ με τα αποτελέσματα να σηκώνουν μπόλικη συζήτηση.

Από τη μία οι Μπόστον Σέλτικς που επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 117-114 και έβαλαν τέλος στο σερί των 13 νικών των «Πιστονιών» και από την άλλη το σερί των πρωταθλητών που έφτασε τις 10, μετά την επικράτηση των Θάντερ επί των Τίμπεργουλβς με 113-105, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να σταματάει στους 40 πόντους.

Την ίδια ώρα οι Μπακς γνώρισαν μία ακόμα ήττα, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αυτή τη φορά με 106-103 από τους Μϊάμι Χιτ και πλέον περιμένουν με απίστευτη αγωνία την επιστροφή του «Greek Freak» για να πάρουν και πάλι μπροστά.

Τα αποτελέσματα

Μπόστον Σέλτικς – Ντιτρόιτ Πίστονς 117-114



Σάρλοτ Χόρνετς – Νιου Γιορκ Νικς 101-129



Μαϊάμι Χιτ – Μιγλουόκι Μπακς 106-103



Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 113-105



Τορόντ Ράπτορς – Ιντιάνα Πέισερς 97-95



Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Μέμφις Γκρίζλις 128-133



Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 100-104



Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 102-115

