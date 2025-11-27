Ομάδες

Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 10:45
EUROLEAGUE

Τέλος από την Εφές ο Κοκόσκοφ

Παρελθόν από την ομάδα της Τουρκίας ο έμπειρος τεχνικός μετά τη συντριβή από τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με σκορ 102-66. 

Μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν ήρθε και το τέλος της συνεργασίας του Ιγκόρ Κοκόσκοφ με την Εφές Αναντολού. 

Η συντριβή της τουρκικής ομάδας από τη Μονακό, στο Μόντε Κάρλο, με το απίστευτο 102-66 έπεσε πολύ... βαρύ στον οργανισμό με το μάρμαρο να το πληρώνει ο έμπειρος τεχνικός και την Εφές να ανακοινώνει πριν από λίγο το τερματισμό της συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Η Εφές μετά και από τη χθεσινή της συντριβή βρίσκεται στην 15η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 5-8, έπειτα από τη συμπλήρωση των 13 πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως Αθλητικός Σύλλογος Αναντολού Εφές, αποχαιρετάμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό τη διεύθυνση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας».

 



