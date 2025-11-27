Φιορεντίνα - ΑΕΚ, Μαρίν: «Θα τα δώσουμε όλα»

Eurokinissi

Onsports Team

Ο Ρουμάνος μέσος της Ένωσης μίλησε στην «Gazzetta Dello Sport» με αφορμή την αναμέτρηση της Πέμπτης (27/11) με την Φιορεντίνα στην Ιταλία και στάθηκε στην επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, αλλά και το βραδινό ματς.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος μίλησε για:

Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Νομίζω ότι έκανα μια καλή επιλογή. Η ΑΕΚ είναι μια συμπαγής, καλά δομημένη και πολύ οργανωμένη ομάδα. Μου αρέσει η Αθήνα, ζω κοντά στη θάλασσα με την οικογένειά μου και μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος και με την ομάδα».

Τον αγώνα με τη Φιορεντίνα: «Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, αλλά θα τα δώσουμε όλα. Η Φιορεντίνα είναι δυνατή και είμαι σίγουρος ότι θα ξεφύγει από την κατάσταση του πρωταθλήματος. Είμαι φίλος με τον Πίκολι και έπαιζα μαζί του μέχρι την περασμένη σεζόν. Αλλά όλη η επίθεση των Βιόλα είναι δυνατή. Eιδικά αν σκεφτεί κανείς τους Κιν και Τζέκο. Στο κέντρο, έχουν αποκτήσει νέους παίκτες με προοπτική και αξία. Είναι καλή ομάδα αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή φόρμα στην επίθεση με τους Γιόβιτς και Ζίνι. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι Ιταλοί. Στην άμυνα, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και επίσης πιο επιθετικοί. Ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε μια ομάδα όπως η Φιορεντίνα».