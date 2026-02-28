NBA: «Πολυβόλο» οι Σέλτικς, «συντριβή» για τους Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (28/02)

AP Photo/Charles Krupa

Οnsports Τeam

Οι Σέλτικς «σκόρπισαν» τους Νετς, σκοράροντας 148 πόντους με 66% στα σουτ εντός παιδιάς, ενώ τη «συντριβή» γνώρισαν οι Μπακς από τους Νικς – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA.

Οι «Κέλτες» πραγματοποίησαν μία από τις κορυφαίες επιθετικές τους βραδιές την τρέχουσα σεζόν, επικρατώντας με το εμφατικό 148-111 των Νετς, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία μετά τη διακοπή για το All-Star.

Η ομάδα της Βοστώνης σούταρε με εντυπωσιακό 66,7% εντός παιδιάς — την καλύτερη φετινή της επίδοση — και είχε 22 εύστοχα τρίποντα, διαλύοντας την άμυνα του Μπρούκλιν. Ο Τζέιλεν Μπράουν ηγήθηκε με 28 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε επίσης 28 πόντους και 11 ριμπάουντ, σημειώνοντας το τρίτο του double-double με τη φανέλα της Βοστώνης.

Το ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 66-57, ωστόσο στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση κι «έτρεξαν» επιμέρους σκορ 43-26. Στο καθοριστικό αυτό διάστημα μέτρησαν 15/19 σουτ, μοίρασαν 12 ασίστ και είχαν 5/7 τρίποντα, την ώρα που οι Νετς περιορίστηκαν σε μόλις 7 πόντους στα τελευταία 6:23 της περιόδου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Βοστώνη έφτασε τις πέντε νίκες στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της και δείχνει να φορτσάρει στο πιο απαιτητικό σημείο της χρονιάς.

Κακό βράδυ για τους Μπακς

Κακή βραδιά για τους Μπακς, οι οποίοι παρατάχθηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα (127-98) από τους Νικς.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και μην επιτρέποντας στα «Ελάφια» να αντιδράσουν, οδηγώντας το ματς σε άνετη επικράτηση.

Κορυφαίος για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 27 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Όου Τζι Ανουνόμπι, που πρόσθεσε 24 πόντους, μαζί με τρία ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Πίστονς - Καβαλίερς 122-119



Σέλτικς - Νετς 148-111



Μπακς - Νικς 98-127



Μάβερικς - Γκρίζλις 105-124



Θάντερ - Νάγκετς 127-121