Super League: Σέντρα με τρεις δυνατές μάχες! – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η 23η αγωνιστική της Super League κάνει σέντρα το Σάββατο (28/02) με τρεις αναμετρήσεις.

Οι αγώνες αναμένεται να κρίνουν πολλά όσον αφορά στις θέσεις σε τετράδα κι οκτάδα, αλλά και τη μάχη της παραμονής.

Στις 17:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΑΕΛ στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί αναζητούν αντίδραση, καθώς μετά την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου δεν έχουν σταθερή πορεία και καλούνται να επικεντρωθούν στον στόχο της συμμετοχής στα playoffs 5-8.

Αντίθετα, οι «βυσσινί» βρίσκονται σε θετικό μομέντουμ, με απολογισμό τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα μέσα στο 2026, επιδιώκοντας να απομακρυνθούν οριστικά από την απειλή του υποβιβασμού.

Στις 19:30, στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Παναιτωλικός διασταυρώνουν τα ξίφη τους με κοινό στόχο την παραμονή στο «κόλπο» της οκτάδας. Οι γηπεδούχοι αναζητούν τη δεύτερη φετινή εντός έδρας επιτυχία τους απέναντι στους Αγρινιώτες. Το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα μακριά από το Περιστέρι, ενώ ο Παναιτωλικός δείχνει σε καλή κατάσταση.

Το πρόγραμμα κλείνει στις 20:00 στη Νίκαια, όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά με στόχο την επιστροφή στις νίκες, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει την απόσταση. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο διανύει δύσκολο διάστημα μέσα στο 2026, με εννέα αγωνιστικές χωρίς τρίποντο, και χρειάζεται βαθμούς για να αποφύγει περιπέτειες στη μάχη της παραμονής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (28/02) στη Super League

17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet COSMOTE SPORT 2 HD

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός Novasports 2HD

20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός COSMOTE SPORT 1 HD

Η βαθμολογία