Super League 2: Ντέρμπι κορυφής, Αναγέννηση – Ηρακλής, στην Καρδίτσα | Το πρόγραμμα στο Α’ όμιλο

Η αναμέτρηση στην Καρδίτσα ανάμεσα στην τοπική Αναγέννηση και τον Ηρακλή ξεχωρίζει από την 3η αγωνιστική των playoffs στον Α’ όμιλο της Super League 2.

Ο Ηρακλής χρειάζεται μόλις πέντε βαθμούς στις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν ώστε να επιβεβαιώσει την επιστροφή του στη Super League.

Οι νίκες επί των Αστέρα AKTOR Β’ (2-0 εντός) και Νίκης Βόλους (1-0 εκτός) έφεραν την ομάδα του Γιώργου Πετράκη μία ανάσα από την άνοδο. Οι «κυανόλευκοι», εφόσον φύγουν νικητές από την Καρδίτσα, μόνο αν… αυτοκτονήσουν θα απωλέσουν τον προβιβασμό.

Η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της, έχοντας μείνει στη «λευκή» ισοπαλία με τη Νίκη Βόλου (εντός) και ηττηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β’ (με 1-0). Στην κανονική διάρκεια, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Η Νίκη Βόλου θα ελπίζει σε ένα… δώρο από την Αναγέννηση ώστε, κερδίζοντας τον Αστέρα AKTOR Β’ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», να ανακτήσει τις ελπίδες της για άνοδο. Βέβαια, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη απέτυχε να σκοράρει στα δυο προηγούμενα ματς των playoffs ενώ κι οι Αρκάδες παρουσιάζονται πολύ δυνατοί εντός έδρας – το κατάλαβε καλά κι η Νίκη όταν ηττήθηκε με 3-1 στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Στα playouts, ο ΠΑΟΚ Β’ μετά το «2 στα 2» που πέτυχε, πήρε αποστάσεις από την τελευταία τετράδα. Οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν στη Χρυσούπολη για να παίξουν με τον τοπικό Νέστο που έρχεται από το θριαμβευτικό 5-1 επί του Μακεδονικού – πολύτιμο «τρίποντο» και ψυχολογικό όφελος.

Ο Μακεδονικός, ο οποίος χρειάζεται ένα «θαύμα» για να σωθεί, περιμένει στη Χαλάστρα ο Καμπανιακός, ο οποίος έμεινε όρθιος στην Καβάλα (0-0) και ελπίζει ακόμη σε παραμονή ενώ στην κανονική διάρκεια κέρδισε με 2-1 τους «πράσινους».

Η Καβάλα υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Το ερωτηματικό είναι πώς θα παραταχθεί ο «Αγιαξ της Ηπείρου», μετά τις ποινές που του έχουν επιβληθεί για οικονομικά ζητήματα. Στην κανονική διάρκεια, πάντως, οι «Αργοναύτες» επικράτησαν 2-0 του ΠΑΣ στη μακεδονική πόλη.

Α’ όμιλος

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Playoffs

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής (ACTION 24)

15:00 Αστέρας AKTOR Β’ – Νίκη Βόλου

Playouts

15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα (MEGA NEWS)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β’

15:00 Καμπανιακός – Μακεδονικός

Οι βαθμολογίες

Playoffs (σε 2 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 28 (3-0) Νίκη Βόλου 21 (0-1) Αναγέννηση Καρδίτσας 21 (0-1) Αστέρας AKTOR Β’ 19 (1-2)

Playouts (σε 2 αγώνες)