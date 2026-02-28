Ισραήλ: Διακόπτεται το πρωτάθλημα, στον «αέρα» το Μακάμπι - Χάποελ για τη Euroleague

Οnsports Τeam

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι εκτός ελέγχου η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος στο Ισραήλ αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της αγωνιστικής δράσης.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ, όπου η κατάσταση είναι εμπόλεμη, κάτι που φέρνει σε δεύτερη μοίρα τον αθλητισμό.

Οι Αμερικανοί παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν αποχωρήσει από τη χώρα, ενώ μέριμνα υπήρξε και για τους ξένους αθλητές των υπόλοιπων συλλόγων, με τη λίγκα να ναυλώνει λεωφορεία ώστε να μετακινηθούν στη Σόφια.

Την ίδια στιγμή, στον «αέρα» βρίσκεται και η διεξαγωγή του ντέρμπι ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (5/3) στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague.

Η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτός ισραηλινού εδάφους.