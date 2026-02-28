Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μάχη «αιωνίων» στο πόλο με έπαθλο το Κύπελλο

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να διεκδικήσει το 27ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, την ώρα που ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην κυριαρχία των «ερυθρόλευκων». Ο τελικός του Κυπέλλου στη Βάρη συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ντέρμπι, με τους «αιώνιους» να τίθενται αντιμέτωποι για το τρόπαιο.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final 4 στο Κύπελλο Ελλάδας υδατοσφαίρισης ανδρών δεν επιφύλασσαν εκπλήξεις και έτσι το Σάββατο (28/2, 17:30, ΕΡΤ 2 Σπορ), στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, οι δύο παραδοσιακοί αντίπαλοι θα παλέψουν για την κούπα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο σχεδόν μόνιμος κυπελλούχος Ολυμπιακός και από την άλλη ο ανερχόμενος Παναθηναϊκός, που στοχεύει στο πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η περσινή τους συνάντηση στον τελικό του Βόλου ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 22-9 υπέρ των Πειραιωτών, ωστόσο αυτή τη φορά τα δεδομένα δείχνουν διαφορετικά και ένα ανάλογο σκορ φαντάζει δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει σταθερή αγωνιστική άνοδο τα τελευταία χρόνια και δεν κρύβει την πρόθεσή του να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του αντιπάλου του. Ο τελικός αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τον προπονητή Δημήτρη Μάζη και τους παίκτες του, με τον κόσμο της υδατοσφαίρισης αλλά και τους φίλους των «πρασίνων» να αναμένουν απαντήσεις για το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούν να εμφανιστούν απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζει όσο λίγοι τον δρόμο προς την κορυφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση τη φετινή σεζόν, καθώς στην Α’ φάση της Water Polo League συμμετείχαν σε διαφορετικούς ομίλους.

Ο τελικός Κυπέλλου, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου (28/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.