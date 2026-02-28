ΠΑΣ Γιάννινα: Επιστροφή 9 βαθμών στην ομάδα της Ηπείρου

Onsports Team

Ακόμα ένα βήμα μπροστά για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο ιστορικός σύλλογος της Ηπείρου τακτοποίησε άλλη μια από τις οφειλές του παρελθόντος που τον βάραιναν και είδε να του επιστρέφονται οι 9 βαθμοί που του είχαν αφαιρεθεί, απόφαση η οποία τον είχε καταδικάσει σε υποβιβασμό.

Συγκεκριμένα, ο «Άγιαξ της Ηπείρου» τελείωσε και την υπόθεση με την οφειλή στον Κύρκο, με αποτέλεσμα το -1 στο βαθμολογικό πίνακα να μετατραπεί ξανά σε 8 βαθμούς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των Ιωαννίνων συνεχίζει να ελπίζει για την παραμονή της στην κατηγορία, οπότε το επερχόμενο παιχνίδι στην Καβάλα απέναντι στην ομώνυμη ομάδα αποκτά χαρακτήρα και σημασία «τελικού».