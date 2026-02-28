Ομάδες

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες της Αττικής την Τετάρτη
28 Φεβρουαρίου 2026, 05:06
Συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας στις 4 Μαρτίου ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ

Στάση εργασίας για την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 11:00 π.μ., για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ της Αττικής κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την ανακοίνωση της απόφασης σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ίδια ημέρα στις 8:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας, εν αναμονή της ανακοίνωσης της δικαστικής απόφασης.

 



