Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 23:21
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ενοχλήσεις στη γάμπα και θεωρείται αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς του Μαυροβουνίου.

Πρόβλημα τραυματισμού «κληρονόμησε» ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στον αγώνα της Εθνικής ομάδας με το Μαυροβούνιο. Ο διεθνής φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη γάμπα και η συμμετοχή του στο ματς της Ποντγκόριτσα είναι αμφίβολη.

Γεγονός που όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ανησυχία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αλλά και στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει τη συνέχει της Euroleague.

Για το θέμα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί
24 λεπτά πριν Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εθνική Ελλάδας: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος
58 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ξέσπασμα Αταμάν: «Γελοίο καλεντάρι ήρθα μετά από άσχημη ήττα»
1 ώρα πριν Ξέσπασμα Αταμάν: «Γελοίο καλεντάρι ήρθα μετά από άσχημη ήττα»
SUPER LEAGUE
Γρηγορίου: «Στόχος η 5η θέση, παίζουμε με αντίπαλο που έχει ψυχολογία»
2 ώρες πριν Γρηγορίου: «Στόχος η 5η θέση, παίζουμε με αντίπαλο που έχει ψυχολογία»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved