Εθνική Ελλάδας: Πρόβλημα στη γάμπα ο Ρογκαβόπουλος

Onsports Team

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ενοχλήσεις στη γάμπα και θεωρείται αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς του Μαυροβουνίου.

Πρόβλημα τραυματισμού «κληρονόμησε» ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στον αγώνα της Εθνικής ομάδας με το Μαυροβούνιο. Ο διεθνής φόργουορντ είχε ενοχλήσεις στη γάμπα και η συμμετοχή του στο ματς της Ποντγκόριτσα είναι αμφίβολη.

Γεγονός που όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ανησυχία στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αλλά και στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει τη συνέχει της Euroleague.

Για το θέμα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Θα δούμε πώς θα είναι ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη γάμπα του. Αν δεν είναι ο Νίκος, θα είναι ο Κακλαμανάκης».