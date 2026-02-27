Ομάδες

Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί
Onsports Team 27 Φεβρουαρίου 2026, 23:55
EUROLEAGUE

Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί

Ο διεθνής Γάλλος μπασκετμπολίστας δοκίμασε την ελληνική σπανακόπιτα και έσπευσε να το μοιραστεί στα social media, ξετρελαμένος από τη γεύση της.

Η Παρί ήρθε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens. Η αποστολή της γαλλικής ομάδας αναχώρησε από την Αθήνα, έχοντας αναμνήσεις. Όχι μόνο λόγω της νίκης που πήραν γιατί οι διαιτητές δεν σφύριξαν το καθαρό φάουλ πάνω στην προσπάθεια για τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις.

Οι ελληνικές γεύσεις ξετρέλαναν τους Γάλλους. Το μεγάλο τους αστέρι μάλιστα, έσπευσε να το μοιραστεί και στα social media. Ο Ναντίρ Ιφί έφαγε σπανακόπιτα και ξετρελάθηκε. Ανεβάζοντας φωτογραφία στο Χ.

Δείτε την ανάρτηση:



