Γρηγορίου: «Στόχος η 5η θέση, παίζουμε με αντίπαλο που έχει ψυχολογία»

Onsports Team

Ο νέος προπονητής του Άρη μίλησε για το εγχείρημα στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά και την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί.

Αναλυτικά οι πρώτες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου:

«Είναι πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη. Θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι στον ιστορικό κόσμο του συλλόγου και στη ‘’βαριά’’ φανέλα της ομάδας. Χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια. Χωρίς να έχουμε δικαιολογία. Πρέπει άμεσα να βάλουμε τη δική μας φιλοσοφία, να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στα θέλω του Άρη. Από την Κυριακή κιόλας και μέχρι το τέλος της χρονιάς, να πάμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Η ομάδα διαθέτει καλή οργάνωση, καλούς παίκτες με βαριά βιογραφικά».

Για το τι είπε στους ποδοσφαιριστές: «Εισέπραξα ότι οι παίκτες χρειάζονται μπουστάρισμα. Αυτά τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα με τη βαθμολογική κατάσταση και την εικόνα. Αυτά δεν αρμόζουν στον Άρη. Αυτοί αναζητούν να βρουν τον εαυτό τους και να πάρουν ότι πρέπει ως ποδοσφαιριστές».

Για τον στόχο ως το τέλος της χρονιάς: «Στόχος είναι η 5η θέση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να κυνηγήσουμε αυτό το στόχο».

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Αρχικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω τα παιδιά να είναι πειθαρχημένα».

Για τον κόσμο του Άρη: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%. Να πάρουμε από τα παιδιά το μάξιμουμ από αυτό που μπορούν να κάνουν. Ευελπιστώ αυτό το κλίμα να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης του Άρη. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση. Υπόσχομαι από σήμερα να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον Άρη σε αυτό που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας».