Μια ανάσα από το double-double ο Σπάρταλης
Οnsports Τeam 28 Φεβρουαρίου 2026, 07:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια ανάσα από το double-double ο Σπάρταλης

Το Μόνμαουθ επικράτησε του Στόουνι Μπρουκ με 82-69 και ο Στέφανος Σπάρταλης είχε καλή παρουσία στο παρκέ.

Εξαιρετική παρουσία από τον Στέφανο Σπάρταλη στον αγώνα Μόνμαουθ-Στόουνι Μπρουκ ο οποίος ολοκληρώθηκε με 82-69 υπέρ της ομάδας του Σπάρταλη.  

Ο Έλληνας παίκτης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, αγωνιζόμενος 27 λεπτά. Ο Σπάρταλης στο διάστημα αυτό είχε πόντους με 4/6 δίποντα και 8 ριμπάουντ, φτάνοντας μια ανάσα από το double-double.  

Στη σεζόν μετρά 10.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Το Σεντ Φράνσις υπέστη βαριά ήττα από το Στόουνχιλ (103-77), με τον Πάρη Παπαδάτο να πατά παρκέ για 20 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα σκόραρε 8 πόντους (1/3 τρίποντα, 0/6 δίποντα, 5/5 βολές) και κατέβασε 1 ριμπάουντ.



