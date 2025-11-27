EuroLeague: Πρόστιμο 300.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό
Νέα... μπλεξίματα για την ομάδα του Μόντε Κάρλο με τη διοργανώτρια Αρχή να επιβάλλει πρόστιμο 300.000 ευρώ στον σύλλογο και απαγόρευση μεταγραφών.
Λίγες μέρες μετά την απαγόρευση μεταγραφών η Λίγκα τιμώρησε τη Μονακό με πρόστιμο 300.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Μάλιστα η απαγόρευση εγγραφής παίκτη στο ρόστερ θα ισχύει για έναν μήνα μετά αφότου η γαλλική ομάδα ρυθμίσει τα χρωστούμενά της.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών από την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης (MCC), την ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, στις 10 Νοεμβρίου 2025. Η Επιτροπή Οικονομικών είχε ξεκινήσει δικαστική διαδικασία και επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην AS Monaco που απαγόρευε την εγγραφή παικτών και προπονητών. Ως συνέπεια της απόφασης, η προσωρινή απαγόρευση συνεχίζεται μέχρι να διευθετηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Οι επιβληθείσες κυρώσεις λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα των παραβάσεων, η οποία περιελάμβανε την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και τη μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έλλειψη συνεργασίας με την Επιτροπή Ελέγχου Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τον Αθλητισμό».