EuroLeague: Πρόστιμο 300.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό

Οnsports Τeam

Νέα... μπλεξίματα για την ομάδα του Μόντε Κάρλο με τη διοργανώτρια Αρχή να επιβάλλει πρόστιμο 300.000 ευρώ στον σύλλογο και απαγόρευση μεταγραφών.

Λίγες μέρες μετά την απαγόρευση μεταγραφών η Λίγκα τιμώρησε τη Μονακό με πρόστιμο 300.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Μάλιστα η απαγόρευση εγγραφής παίκτη στο ρόστερ θα ισχύει για έναν μήνα μετά αφότου η γαλλική ομάδα ρυθμίσει τα χρωστούμενά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Επιτροπή Οικονομικών της Euroleague Basketball, ένας ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας, επέβαλε κυρώσεις που συνίστανται στην απαγόρευση εγγραφής νέων παικτών και προπονητών μέχρι ένα μήνα μετά την πλήρη εξόφληση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή την επίλυση συμφωνίας, καθώς και πρόστιμα ύψους 300.000 ευρώ στην AS Monaco για παραβάσεις των άρθρων 32(α), 32(γ) και 32(ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.