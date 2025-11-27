Ομάδες

Ανακοίνωσε Ουάσινγκτον η Καρδίτσα
27 Νοεμβρίου 2025
BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Ουάσινγκτον η Καρδίτσα

Η ομάδα της Καρδίτσας  ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουόρεν Ουάσινγκτον (25 χρόνων, 2.13 μέτρα) μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. 

Σε μία εξαιρετική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα της Καρδίτσας η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουόρεν Ουάσινγκτον. 

Ο 25χρονος Αμερικανός σέντερ έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο.

Ο Ουάσινγκτον έχει αγωνιστεί στο NCAA (8.1 πόντοι, 5.6 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 134 ματς) και στη θυγατρική των Μαϊάμι Χιτ στην G-League (1.4 πόντοι, 2.8 ριμπάουντ σε 12 ματς).

 



