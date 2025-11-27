EuroLeague: Ναν και Σιλντς μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της 13ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Ο Κέντρικ Ναν για μία ακόμα φορά αναδείχθηκε κορυφαίος της αγωνιστικής στη EuroLeague, αλλά αυτή τη φορά μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν, την Τρίτη το βράδυ στο Telekom Center Athens, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί μία ακόμα μπασκετική… ραψωδία.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-69, με τον Αμερικανό παίκτη να έχει 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις δύο λάθη, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Ναν μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι. Η ομάδα του Μιλάνο επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μακάμπι εκτός έδρας με 88-102, έχοντας και αυτός 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας επίσης 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.