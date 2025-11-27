Ομάδες

EuroLeague: Ναν και Σιλντς μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της 13ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 13:49
Ο Κέντρικ Ναν για μία ακόμα φορά αναδείχθηκε κορυφαίος της αγωνιστικής στη EuroLeague, αλλά αυτή τη φορά μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν, την Τρίτη το βράδυ στο Telekom Center Athens, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί μία ακόμα μπασκετική… ραψωδία.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-69, με τον Αμερικανό παίκτη να έχει 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις δύο λάθη, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Ναν μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι. Η ομάδα του Μιλάνο επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μακάμπι εκτός έδρας με 88-102, έχοντας και αυτός 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας επίσης 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

  • 1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
  • 2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
  • 3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
  • 4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
  • 5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
  • 6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
  • 7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
  • 8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
  • 9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
  • 10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
  • 11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
  • 12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
  • 13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR


