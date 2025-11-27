EuroLeague: Ναν και Σιλντς μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της 13ης αγωνιστικής
Ο Κέντρικ Ναν για μία ακόμα φορά αναδείχθηκε κορυφαίος της αγωνιστικής στη EuroLeague, αλλά αυτή τη φορά μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν, την Τρίτη το βράδυ στο Telekom Center Athens, με τον Κέντρικ Ναν να πραγματοποιεί μία ακόμα μπασκετική… ραψωδία.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 91-69, με τον Αμερικανό παίκτη να έχει 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις δύο λάθη, συγκεντρώνοντας 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Αυτή τη φορά, όμως, ο Ναν μοιράστηκε το βραβείο μαζί με τον Σαβόν Σιλντς της Αρμάνι. Η ομάδα του Μιλάνο επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Μακάμπι εκτός έδρας με 88-102, έχοντας και αυτός 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας επίσης 39 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
- 1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
- 2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
- 3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
- 4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
- 5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
- 6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
- 7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
- 8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
- 9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
- 10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
- 11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
- 12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
- 13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR
