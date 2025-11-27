Πανικός στην Παρτιζάν: Στο στόχαστρο ο Μιχαίλοβιτς, στην πόρτα της εξόδου ο Σάβιτς

Οnsports Τeam

Σε αναβρασμό βρίσκονται άπαντες στην ομάδα της Παρτιζάν, καθώς ο Πρόεδρος της ομάδας έχει μπει στο στόχαστρο, λόγω της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς είναι στην πόρτα της εξόδου.

Ργδαίες είναι οι εξελίξεις στο... εσωτερικό της Παρτιζάν, με τη διοίκηση να έχει διχαστεί αναφορικά με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο στόχαστρο να είναι πλέον ο Πρόεδρος της ομάδας, Όστογια Μιχάιλοβιτς.

Η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και οι εξελίξεις αναμένονται δραματικές όπως αναφέρει το «sportklub».

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν διαφωνίες για τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός της κατάστασης κι επιρρίπτουν ευθύνες στον Μιχάιλοβιτς, που έκανε δεκτή την παραίτηση του Ζοτς και δεν προσπάθησαν να τον μεταπείσουν.

Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Πρόεδρος της ομάδας έχει μπει στο στόχαστρο με όλα τα ενδεχόμενα να είναι πιθανά.

Από την άλλην στην πόρτα της εξόδου είναι και Αθλητικός Διευθυντής της Παρτιζάν, Ζόραν Σάβιτς, στον οποίο ρίχνονται ευθύνες για τον σχεδιασμό της σερβικής ομάδας και την τραγική πορεία της στη φετινή σεζόν.