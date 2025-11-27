Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στον Παναθηναϊκό και πάλι ο Χαραλαμπίδης!
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 15:32
ΣΠΟΡ

Στον Παναθηναϊκό και πάλι ο Χαραλαμπίδης!

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη, στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς συμφώνησε και πάλι με τον κόουτς Γιάννη Χαραλαμπίδη.

Ο 49χρονος τεχνικός αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στις μικρές κατηγορίες  (Αγία Παρασκευή, ΑΕ Ηρακλείου, Βριλήσσια,Πρωτέας Π.Φ., ΑΕ Χαλανδρίου, Απόλλων Λιτοχώρου) ενώ στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο της ΑΕ Ηρακλείου, των Βριλησσίων, της Ελευθερούπολης, της Εθνικής ομάδας Κωφών και των Νέων του Αχαρναϊκού.

Το 2019 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα της Αγίας Παρασκευής και το 2021 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και έμεινε για περίπου 2,5χρόνια.Σε εκείνο το χρονικό σημείο επέστρεψε εκ νέου στην Αγία Παρασκευή που ήταν ως σήμερα.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Χαραλαμπίδης επισήμανε «Η επιστροφή μου σε ένα κορυφαίο οργανισμό όπως ο Παναθηναϊκός με γεμίζει ενθουσιασμό και ευθύνη συγχρόνως. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Δημήτρη Βρανόπουλο και τον Σωτήρη Πανταλέων για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου και υπόσχομαι ότι με σκληρή δουλειά και προγραμματισμό θα καταφέρουμε να πρωταγωνιστήσουμε και πάλι στο πρωτάθλημα».



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Τζούρισιτς: «Κάθε λέξη του Μπενίτεθ έχει σημασία»
Τώρα Τζούρισιτς: «Κάθε λέξη του Μπενίτεθ έχει σημασία»
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Δάκρυσε ο Χατζόπουλος στο «αντίο» του από την ΚΑΕ
2 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Δάκρυσε ο Χατζόπουλος στο «αντίο» του από την ΚΑΕ
CONFERENCE LEAGUE
Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια – Ο τρόπος διάθεσής τους
12 λεπτά πριν Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια – Ο τρόπος διάθεσής τους
EUROLEAGUE
Παρτιζάν: «Δε συμφωνούμε με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς»
13 λεπτά πριν Παρτιζάν: «Δε συμφωνούμε με την παραίτηση του Ομπράντοβιτς»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved