Στον Παναθηναϊκό και πάλι ο Χαραλαμπίδης!

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη, στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Σε μια σημαντική ανανέωση προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς συμφώνησε και πάλι με τον κόουτς Γιάννη Χαραλαμπίδη.

Ο 49χρονος τεχνικός αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στις μικρές κατηγορίες (Αγία Παρασκευή, ΑΕ Ηρακλείου, Βριλήσσια,Πρωτέας Π.Φ., ΑΕ Χαλανδρίου, Απόλλων Λιτοχώρου) ενώ στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο της ΑΕ Ηρακλείου, των Βριλησσίων, της Ελευθερούπολης, της Εθνικής ομάδας Κωφών και των Νέων του Αχαρναϊκού.

Το 2019 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα της Αγίας Παρασκευής και το 2021 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού και έμεινε για περίπου 2,5χρόνια.Σε εκείνο το χρονικό σημείο επέστρεψε εκ νέου στην Αγία Παρασκευή που ήταν ως σήμερα.

Σε δήλωση του στο www.pao1908.com ο Χαραλαμπίδης επισήμανε «Η επιστροφή μου σε ένα κορυφαίο οργανισμό όπως ο Παναθηναϊκός με γεμίζει ενθουσιασμό και ευθύνη συγχρόνως. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Δημήτρη Βρανόπουλο και τον Σωτήρη Πανταλέων για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου και υπόσχομαι ότι με σκληρή δουλειά και προγραμματισμό θα καταφέρουμε να πρωταγωνιστήσουμε και πάλι στο πρωτάθλημα».