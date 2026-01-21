ΑΕΚ: Δανεικός στη Μάντοβα ο Χρυσόπουλος, στην Κύπρο ο Οντουμπάτζο

Eurokinissi

Στη Μάντοβα της Serie B Ιταλίας θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ο οποίος παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ – Στην Κύπρο βρίσκεται ο Μόουζες Οντουμπάτζο για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στην Ομόνοια με ελεύθερη μεταγραφή.

Η έλευση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ έριξε ακόμα πιο κάτω στην ιεραρχία των σέντερ μπακ τον 22χρονο αμυντικό.

Στην ΑΕΚ, λοιπόν, εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν δανεικό τον Χρυσόπουλο, ώστε να πάρει παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η Εστορίλ είχε δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος τελικά δεν θα πάει στην Πορτογαλία, αλλά στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Μάντοβα, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, για την παραχώρηση του με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν. Στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει κι οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Μόουζες Οντουμπάτζο από την ΑΕΚ στην Ομόνοια. Ο Άγγλος μπακ βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος από την «Ένωση».