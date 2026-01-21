Σκουμπάκης: «Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν»

Οnsports Τeam

Αισιόδοξος για τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο κόντρα στην Ουγγαρία εμφανίστηκε ο άσος της Εθνικής Ομάδας Δημήτρης Σκουμπάκης μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΕ.

Η Εθνική μας ομάδα του πόλο προετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό του ευρωπαϊκού, την Παρασκευή και ο Δημήτρης Σκουμπάκης δεν έκρυψε την αισιοδοξία του.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, υποστήριξε πως: «Διαθέτουμε μια από τις καλύτερες ομάδες του τουρνουά και δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Θέλουμε να συνεχίσουμε το επιτυχημένο μας σερί με τη Ρουμανία και στη συνέχεια να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε με αντίπαλο την Ουγγαρία στον ημιτελικό για να φτάσουμε στο πολυπόθητο» και πρόσθεσε:

«Η ομάδα μας είναι πλήρης και έχει έμπειρους παίκτες. Σε όλα τα κομμάτια είμαστε πολύ καλοί. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε δυνατή άμυνα. Νιώθουμε ασφάλεια όταν κοιτάζει ο ένας τον άλλον, επισήμανε ο διεθνής παίκτης.