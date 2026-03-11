Μυθική γκάφα Μεξικανού δημοσιογράφου - Έβαλε τον Ζότα στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Κριστιάνο

EPA/JOSE SENA GOULAO, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε, με αποτέλεσμα να μην είναι στην διάθεση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για τα φιλικά της εθνικής ομάδας με Μεξικό και Καναδά, στο «παράθυρο» του Μαρτίου.

Ενόψει του φιλικού με την ομάδα της Κεντρικής Αμερικής, ο δημοσιογράφος Έντγκαρ Βαλέρο επιχείρησε για την εφημερίδα «El Heraldo» να αναλύσει τα δεδομένα με τους παίκτες που μπορούν να τον αντικαταστήσουν και συμπεριέλαβε και τον εκλιπόντα Ντιόγκο Ζότα.

Μάλιστα, μετά την γκάφα του, ο ρεπόρτερ δεν απολογήθηκε για το λάθος και μάλιστα προσπάθησε να κάνει κακόγουστο χιούμορ μέσω ανάρτησής του. «Εντάξει, ευχαριστώ για τα likes και τα retweets. Σκεφτόμουν να πάρω συνέντευξη από την Ζότα, αλλά ο καημένος ο μπ@στ@ρδος πέθανε!!! Ε, τι να κάνεις... Την επόμενη φορά θα βεβαιωθώ ότι ο εν λόγω τύπος είναι ακόμα ζωντανός. Και θα είμαι ακόμα πιο σαφής όσον αφορά τη συγγραφή. Μην ανησυχείτε», έγραψε.

Hoy en @HeraldoDep_MX @heraldodemexico

CR7 si viene pero no jugará. Pide la @FMF su presencia y hará el viaje desde Madrid el miércoles 23 pero no jugará ni un minuto pues su función es la de “Capitán Honorario”. El viernes se anuncia la lista de Portugal. @yosoy8a muestra… pic.twitter.com/tFHYi7717t — Edgar Valero (@EdgarValero_) March 9, 2026

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν εις βάρος του, ο ίδιος προχώρησε τελικά σε απολογία, παραδεχόμενος ότι επρόκειτο για σοβαρό λάθος. Όπως εξήγησε, όταν έγραφε το άρθρο είχε στο μυαλό του τον Ράφαελ Λεάο, όμως κατά λάθος έγραψε το όνομα του Ζότα. Υποστήριξε επίσης ότι διόρθωσε το κείμενο μόλις αντιλήφθηκε το σφάλμα, αλλά η αρχική εκδοχή είχε ήδη σταλεί και κυκλοφορήσει.

«Εντάξει, ας εξηγήσουμε ξεκάθαρα τι συνέβη. Είναι ένα σοβαρό λάθος, ναι, είναι... Το σωστό κείμενο αυτής της παραγράφου ήταν το εξής: μόλις που συνειδητοποίησα τι είχα γράψει... Και απλώς ως παρένθεση, φυσικά γνωρίζω ότι ο Ζότα δυστυχώς απεβίωσε, επειδή πέρυσι δημοσίευσα το βίντεο που κατέγραψα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου στο Walt Disney World στο Ορλάντο, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή», ήταν η εξήγησή του

Και συνέχισε: «Όταν έγραφα το άρθρο, σκεφτόμουν τον Ραφαέλ Λεάο, αλλά το όνομα του Ζότα μου ήρθε στο μυαλό και συνειδητοποίησα το λάθος όταν το διάβασα... Το διόρθωσα, αλλά υπάρχουν κάποιοι "μικροί διαβολάκοι των υπολογιστών" που κράτησαν την έκδοση που είχα ήδη στείλει περίπου 25 λεπτά νωρίτερα... Και αναγνωρίζω το λάθος μου, και σε όποιον προσβλήθηκε, ζητώ συγνώμη... Δεν υπάρχουν πολλά περισσότερα να προσθέσω. Είμαι σε αυτό το επάγγελμα 40 χρόνια και είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει λάθη πολλές άλλες φορές, και αυτό δεν με κάνει κακό δημοσιογράφο, ούτε ερασιτέχνη... Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν...».