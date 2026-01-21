Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Ιανουαρίου 2026, 16:05
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας του για το Τελ Αβίβ και σημείωσε τα στοιχεία που θα κρίνουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τη Μακάμπι.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Μπασκόνια χθες το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχωρεί για το Τελ Αβίβ όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι. Ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν και Μήτογλου αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι» για να πάρουν την νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε πριν από την αναχώρηση της ομάδας του:

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική κάτι που φανηκε και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει κατά μέσο όρο 94 πόντους στους αγώνες που κερδίζει. Σκόραρε επίσης 93 πόντους χθες το βράδυ στον Πειραιά, οπότε το «κλειδί» της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση με λιγότερα λάθη»



Ροή ειδήσεων

OPINION
Η αντίδραση, το… χρωστούμενο και η απόβαση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
13 λεπτά πριν Η αντίδραση, το… χρωστούμενο και η απόβαση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία
SUPER LEAGUE
AEK: Επίσημα «πράσινος» ο Οντουμπάτζο, ανακοινώθηκε από την Ομόνοια
34 λεπτά πριν AEK: Επίσημα «πράσινος» ο Οντουμπάτζο, ανακοινώθηκε από την Ομόνοια
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Εκτός και ο Φρανκ Νιλικίνα για το ματς με την Έφες
48 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εκτός και ο Φρανκ Νιλικίνα για το ματς με την Έφες
EUROPA LEAGUE
Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»
1 ώρα πριν Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved