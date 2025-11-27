Μπενίτεθ: «Αν κερδίζεις γίνεσαι όλο και πιο δυνατός»

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Στουρμ Γκρατς απόψε στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και θέλει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, έπειτα από το διπλό στη Σουηδία επί της Μάλμε και ο Ράφα Μπενίτεθ στέλει το μήνυμά του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag:

«Πρέπει να πορευόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη κι έτσι γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Αν κερδίζεις γίνεσαι όλο και πιο δυνατός. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να επικεντρωθούμε στον αγώνα με τη Στουρμ. Θέλουμε όλοι να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουμε. Η δική μου δουλειά είναι οι παίκτες να δίνουν τα πάντα και να μην σκέφτονται το ματς που έρχεται μετά. Η Στουρμ είναι μια καλή ομάδα. Καταφέρνει κι αλλάζει τον σχηματισμό της ανάλογα με τη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα που έχει καλή κατοχή της μπάλας. Έχει καλή φυσική κατάσταση. Εμείς πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση, αγωνιζόμαστε στην έδρα μας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο. Είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, είναι σημαντικό να τις σταματήσουμε. Έχουν καλή κυκλοφορία, κάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να τους δυσκολέψουμε».