Άλμπα Βερολίνου - Καρδίτσα 84-80: Πάλεψε μέχρι το τέλος η Καρδίτσα

Onsports Team

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου στρίμωξε στα σχοινιά τους Γερμανούς, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία των γηπεδούχων, με την Καρδίτσα να γνωρίζει την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μια ανάσα από το... θαύμα έφτασε η Καρδίτσα η οποία για 39 λεπτά ήταν πολύ κοντά στο να πάρει μια νίκη που άξιζε, αλλά στο τέλος μίλησε η εμπειρία της ομάδας της Άλμπα Βερολίνου, η οποία και επικράτησε με 84-80.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο ημίχρονο, πήρε διψήφιες διαφορές και έβαλε δύσκολα στην Άλμπα. Στο δεύτερο μέρος ήλεγχε τον ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα. όμως στο τελευταίο λεπτό «λύγισε» και γνώρισε την τρίτη της ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Άλμπα ήταν οι Τζακ Καγίλ (20π. 5ρ.) και Τζάστιν Μπιν (14π. 4ρ.) ενώ, για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Νόα Χόρχλερ (17π. 10ρ.) και Μπράντον Τζέφερσον (23π. 6ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Καρδίτσα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στον ελληνικό «εμφύλιο» (10/02, 19:30). Η Άλμπα θα παραμείνει στην έδρα της για να υποδεχθεί την Τόφας (10/02, 21:00).