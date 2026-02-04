Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

Onsports Team

Οι Γάλλοι επικράτησαν 80-70 στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώνοντας την πρώτη απ’ τις δύο… στροφές της «διαβολοβδομάδας» - Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία.

Η τελευταία αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, έφερε σημαντική έκπληξη. Η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Δύο μέρες πριν οι Ιταλοί παίξουν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, έδειξαν πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», η οποία αρχίζει την Πέμπτη (5/2). Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την ανεβασμένη Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

EUROLEAGUE 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95 κ.α.)

Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Αναντολού Εφές–Βαλένθια 107-90

Ζαλγκίρις Κάουνας–Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75

Αρμάνι Μιλάνο–Μπασκόνια 109-89

Μπαρτσελόνα–Φενερμπαχτσέ 78-82

Μπάγερν Μονάχου–Παρί 81-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ–Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια –Βιλερμπάν 70-80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 18-7

Ολυμπιακός 16-9

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9

Ρεάλ Μαδρίτης 16-10

Βαλένθια 16-10

Παναθηναϊκός AKTOR 16-10

Ερυθρός Αστέρας 16-10

Μπαρτσελόνα 16-10

Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11

Μονακό 15-11

Αρμάνι Μιλάνο 13-13

Βίρτους Μπολόνια 12-14

Ντουμπάι 12-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15

Μπάγερν Μονάχου 11-15

Μπασκόνια 9-17

Παρί 8-17

Παρτιζάν 8-18

Αναντολού Εφές 7-19

Βιλερμπάν 7-19

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)

Πέμπτη 5/2

18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Χάποελ Τ.Α. – Βαλένθια

21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό

21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 6/2

19:30 Αναντόλου Έφες – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τ.Α.

21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα