Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
Οι Γάλλοι επικράτησαν 80-70 στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώνοντας την πρώτη απ’ τις δύο… στροφές της «διαβολοβδομάδας» - Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία.
Η τελευταία αναμέτρηση της 26ης αγωνιστικής της Euroleague, έφερε σημαντική έκπληξη. Η Βιλερμπάν επικράτησε 80-70 στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Δύο μέρες πριν οι Ιταλοί παίξουν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, έδειξαν πως δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
Τα δεκάλεπτα: 17-21, 33-43, 54-55, 70-80
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», η οποία αρχίζει την Πέμπτη (5/2). Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από την ανεβασμένη Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
EUROLEAGUE 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου
Ντουμπάι–Ολυμπιακός 108-98 παρ. (95-95 κ.α.)
Παναθηναϊκός–Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
Αναντολού Εφές–Βαλένθια 107-90
Ζαλγκίρις Κάουνας–Μονακό 104-87
Ερυθρός Αστέρας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
Αρμάνι Μιλάνο–Μπασκόνια 109-89
Μπαρτσελόνα–Φενερμπαχτσέ 78-82
Μπάγερν Μονάχου–Παρί 81-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ–Παρτιζάν 95-93
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου
Βίρτους Μπολόνια –Βιλερμπάν 70-80
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ 18-7
Ολυμπιακός 16-9
Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
Βαλένθια 16-10
Παναθηναϊκός AKTOR 16-10
Ερυθρός Αστέρας 16-10
Μπαρτσελόνα 16-10
Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
Μονακό 15-11
Αρμάνι Μιλάνο 13-13
Βίρτους Μπολόνια 12-14
Ντουμπάι 12-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
Μπάγερν Μονάχου 11-15
Μπασκόνια 9-17
Παρί 8-17
Παρτιζάν 8-18
Αναντολού Εφές 7-19
Βιλερμπάν 7-19
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (27η)
Πέμπτη 5/2
18:00 Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης
21:00 Χάποελ Τ.Α. – Βαλένθια
21:30 Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR
21:30 Μπάγερν Μονάχου – Μονακό
21:45 Παρί – Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 6/2
19:30 Αναντόλου Έφες – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:00 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τ.Α.
21:15 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα