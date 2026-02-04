Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο ντέρμπι «Δικεφάλων»

Onsports Team

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο εξ αναβολής ντέρμπι «Δικεφάλων», με το οποίο ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των γυναικών. Οι «ασπρόμαυρες» επιβλήθηκαν 24-23 της ΑΕΚ στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, υποχρέωσαν την Ένωση στην πρώτη βαθμολογική απώλειά της στο πρωτάθλημα και πλησίασαν στο -2 από τις «κιτρινόμαυρες», έχοντας έναν αγώνα λιγότερο.

Όμως, η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη δεν κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των έξι γκολ (30-24), με την οποία ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στο ντέρμπι «Δικεφάλων» του α΄ γύρου στο «Σπίτι του Χάντμπολ», κι έτσι η ΑΕΚ διατηρεί το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας και το προβάδισμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Υπενθυμίζεται ότι το ντέρμπι «Δικεφάλων» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (14:15) στο κλειστό του Καματερού, αλλά αναβλήθηκε, λόγω του πολύνεκρου τροχαίου με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα αναμετρηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των ημιτελικών του φάιναλ φορ για το Κύπελλο Ελλάδας των γυναικών, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διήμερο 15-16 Μαρτίου στο κλειστό Κωστακιών Άρτας.

Στις αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών των σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/1

ΑΕΠ Πανόραμα-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 34-31

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΣΧ Πυλαίας 33-30

Νέα Ιωνία-Άρης Νικαίας 34-18

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1

Αθηναϊκός-ΓΑΣ Καματερού 28-20

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 23-24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 22

ΠΑΟΚ 20 -11αγ.

Νέα Ιωνία 18

Αναγέννηση Άρτας 13 -11αγ.

Αθηναϊκός 13

ΑΕΠ Πανόραμα 11

ΓΑΣ Καματερού 10

ΑΕΣΧ Πυλαίας 9

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0