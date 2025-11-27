Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: «Τρελάθηκε» με Μουζακίτη ο Αλόνσο - «Θα τον παρακολουθούμε»

Τεράστιο παράσημο για τον Χρήστο Μουζακίτη αποτέλεσαν τα λόγια του Τσάμπι Αλόνσο για την εικόνα του νεαρού μέσου του Ολυμπιακού στον αγώνα της Τετάρτης (26/11) με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επέστρεψε στις νίκες, μετά τα τρία συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επικράτησε 4-3 των Πειραιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» κοίταξαν στα μάτια την ισπανική ομάδα, την πίεσαν, της δημιούργησαν τεράστια προβλήματα και θα μπορούσαν στο τέλος να αποκομίσουν και βαθμολογικά οφέλη από το ματς.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Χρήστος Μουζακίτης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την σταθερά ανοδική του πορεία. Ο νεαρός μέσος ξεχώρισε με την ένταση, την καθαρότητα των ενεργειών του και την ποιότητά του στις μεταβάσεις, κερδίζοντας τα βλέμματα, όχι μόνο των φιλάθλων, αλλά και του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο προπονητής της Ρεάλ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Μουζακίτη, «σφραγίζοντας» με δημόσιο τρόπο το ενδιαφέρον των «μερένχες». «Ο Μουζακίτης είχε μεγάλο αντίκτυπο στο παιχνίδι. Έχει σπουδαία προσόντα, είναι πολύ ταλαντούχος μέσος και φυσικά θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το ποδοσφαιρικό μέλλον του Έλληνα άσου.

Στη συνέντευξη Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε αρχικά στη σημασία της επιστροφής της ομάδας του στις νίκες, τονίζοντας ότι η πίεση των προηγούμενων ημερών ήταν έντονη, αλλά και απολύτως διαχειρίσιμη. «Το μόνο που μετρούσε ήταν η νίκη. Το χειρίστηκα όλο αυτό με πολύ περισσότερη ηρεμία απ’ όση φαντάζεστε δεν είμαι πρωτάρης, ξέρω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι ώρες πριν το ματς ήταν πολύ θετικές, παραγωγικές, μας βοήθησαν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να μάθουμε να ζούμε με δύσκολες στιγμές και μου φάνηκε πολύ σημαντική η ενότητα που έδειξαν οι παίκτες», ανέφερε.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με ξεχωριστό σεβασμό και για τον Ολυμπιακό και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό. Έχουν εξαιρετική ποιότητα. Μάλλον δεν έχουν τόσους βαθμούς όσους τους αξίζει», τόνισε, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τη δουλειά των «ερυθρόλευκων».