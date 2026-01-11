Πόλο: Η Εθνική ομάδα «ισοπέδωσε» τη Γεωργία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Onsports Team

Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση η Εθνική ομάδα των ανδρών, επικρατώντας 20-6 των Γεωργιανών.

Η Εθνική πόλο των ανδρών άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε… περίπατο με 20-6 απέναντι στη Γεωργία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο ντεμπούτο του για τον Β’ όμιλο της διοργάνωσης, δεν δυσκολεύτηκε και με καλά διαστήματα στο παιχνίδι της είχε εύκολο έργο στο ματς. Παίζοντας με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Θοδωρής Βλάχος δεν είναι τον τιμωρημένο Χαλυβόπουλο και τον ασθενή Παπαναστασίου.

Για την Ελλάδα σκόραραν εννιά διαφορετικοί παίκτες, με κορυφαίο εξ αυτών τον Κώστα Κάκαρη, που σημείωσε τέσσερα τέρματα.

Η «γαλανόλευκη» θα επιστρέψει στη «Beograd Arena» την Τρίτη (13/1, 16:15) για την αναμέτρηση με τη Σλοβενία, πριν το ντέρμπι του ομίλου με την Κροατία, την προσεχή Πέμπτη (15/1, 21:30).

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Κάκαρης (φουνταριστός), 2-0 Γενηδουνιάς (π.π.), 3-0 Καλογερόπουλος (π.π.), 4-0 Κάκαρης (π.π.), 5-0 Αργυρόπουλος (κόντρα), 6-0 Πούρος (κόντρα), 7-0 Σκουμπάκης (π.π.), 8-0 Σπάχιτς (φουνταριστός), 8-1 Σάριτς (π.π.), 9-1 Σπάχιτς (π.π.), 10-1 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 11-1 Σκουμπάκης (πέναλτι), 11-2 Πιέσιβατς (π.π.), 12-2 Κάκαρης (φουνταριστός), 13-2 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 13-3 Νταντβάνι (περιφέρεια), 13-4 Βάσιτς (π.π.), 14-4 Νικολαϊδης (περιφέρεια), 15-4 Καλογερόπουλος (π.π.), 16-4 Κάκαρης (φουνταριστός), 16-5 Βάσιτς (κόντρα), 17-5 Καλογερόπουλος (κόντρα), 17-6 Σουσιασβίλι (κόντρα), 18-6 Γκιουβέτσης (κόντρα), 19-6 Γκιουβέτσης (πέναλτι), 20-6 Γενηδουνιάς (κόντρα).

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεϊσβίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοσιτς, Πιέσιβατς 1, Γκβετάτζε, Βλάχοβιτς