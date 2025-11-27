Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ - «Δεν παραιτηθήκαμε, δύσκολη η πρόκριση»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα για τον Ολυμπιακό.

Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» μίλησε στην κάμερα του «MEGA» και στάθηκε στο γεγονός πως οι παίκτες του δεν τα παράτησαν, ακόμα κι όταν η «Βασίλισσα» πήρε γρήγορο προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο μέρος, ενώ μίλησε και για το κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

«Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε για την πίεση της ομάδας του μέχρι το τέλος: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 4-3 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Τέλος, για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό, τόνισε: «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά».