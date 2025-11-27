Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βαθμολογία Champions League: Στην 33η θέση ο Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 27 Νοεμβρίου 2025, 00:30
CHAMPIONS LEAGUE

Βαθμολογία Champions League: Στην 33η θέση ο Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής. 

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης (3-4), πέφτοντας στην 33η θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Άνφιλντ, όπου η Αϊντχόφεν διέλυσε την Λίβερπουλ με 1-4, ενώ η Άρσεναλ είναι η ομάδα που έχει το απόλυτο, επικρατώντας και της Μπάγερν με 3-1.

Τα σημερινά αποτελέσματα (26/11)

Πάφος - Μονακό 2-2
Κοπεγάχγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1
Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3
Σπόρτινγκ - Μπριζ 3-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3

Η βαθμολογία του Champions League

  1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15
  2. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
  3. Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12
  4. Ίντερ 5 (12-3) 12
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
  6. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
  7. Τσέλσι 5 (12-6) 10
  8. Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10
  9. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
  10. Αταλάντα 5 (6-5) 10
  11. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
  12. Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9
  13. Λίβερπουλ 5 (10-8) 9
  14. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
  15. Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8
  16. Τότεναμ 5 (10-7) 8
  17. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
  18. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
  19. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
  20. Νάπολι 5 (6-9) 7
  21. Μαρσέιγ 5 (8-6) 6
  22. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
  23. Μονακό 5 (6-8) 6
  24. Πάφος 5 (4-7) 6
  25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
  26. Μπριζ 5 (8-13) 4
  27. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
  28. Άιντραχτ 5 (7-14) 4
  29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
  30. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
  31. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
  32. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
  33. Ολυμπιακός 5 (5-13) 2
  34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
  35. Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1
  36. Άγιαξ 5 (1-16) 0

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο Champions League

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός (9/12, 17:30)
Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)
Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)
Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)
Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)
Καραμπάγκ - Άγιαξ (10/12, 19:45)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12, 22:00)
Μπενφίκα - Νάπολι (10/12, 22:00)
Γιουβέντους - Πάφος (10/12, 22:00)
Μπριζ - Άρσεναλ (10/12, 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ιππασία: Πανδαισία αγώνων στο Χριστουγεννιάτικο ΟΚΙΜ!
18 λεπτά πριν Ιππασία: Πανδαισία αγώνων στο Χριστουγεννιάτικο ΟΚΙΜ!
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ - «Δεν παραιτηθήκαμε, δύσκολη η πρόκριση»
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ευχαριστημένος ο Μεντιλίμπαρ - «Δεν παραιτηθήκαμε, δύσκολη η πρόκριση»
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ύμνοι Αλόνσο για τους «ερυθρόλευκους» μετά το «διπλό» - «Μας πίεσε πολύ»
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ύμνοι Αλόνσο για τους «ερυθρόλευκους» μετά το «διπλό» - «Μας πίεσε πολύ»
CHAMPIONS LEAGUE
Βαθμολογία Champions League: Στην 33η θέση ο Ολυμπιακός
2 ώρες πριν Βαθμολογία Champions League: Στην 33η θέση ο Ολυμπιακός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved