Βαθμολογία Champions League: Στην 33η θέση ο Ολυμπιακός

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Άνφιλντ, όπου η Αϊντχόφεν διέλυσε την Λίβερπουλ με 1-4, ενώ η Άρσεναλ είναι η ομάδα που έχει το απόλυτο, επικρατώντας και της Μπάγερν με 3-1.
Τα σημερινά αποτελέσματα (26/11)
Πάφος - Μονακό 2-2
Κοπεγάχγη - Καϊράτ Αλμάτι 3-2
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου 3-1
Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν 1-4
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 5-3
Σπόρτινγκ - Μπριζ 3-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα 0-3
Η βαθμολογία του Champions League
- Άρσεναλ 5 (14-1) 15
- Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12
- Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12
- Ίντερ 5 (12-3) 12
- Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12
- Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10
- Τσέλσι 5 (12-6) 10
- Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10
- Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
- Αταλάντα 5 (6-5) 10
- Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
- Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9
- Λίβερπουλ 5 (10-8) 9
- Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
- Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8
- Τότεναμ 5 (10-7) 8
- Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8
- Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
- Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
- Νάπολι 5 (6-9) 7
- Μαρσέιγ 5 (8-6) 6
- Γιουβέντους 5 (10-10) 6
- Μονακό 5 (6-8) 6
- Πάφος 5 (4-7) 6
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
- Μπριζ 5 (8-13) 4
- Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4
- Άιντραχτ 5 (7-14) 4
- Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4
- Μπενφίκα 5 (4-8) 3
- Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
- Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
- Ολυμπιακός 5 (5-13) 2
- Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1
- Καϊράτ Αλμάτι 5 (4-14) 1
- Άγιαξ 5 (1-16) 0
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στο Champions League
Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός (9/12, 17:30)
Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)
Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)
Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)
Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)
Καραμπάγκ - Άγιαξ (10/12, 19:45)
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12, 22:00)
Μπενφίκα - Νάπολι (10/12, 22:00)
Γιουβέντους - Πάφος (10/12, 22:00)
Μπριζ - Άρσεναλ (10/12, 22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)