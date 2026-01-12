Ομάδες

Χάντμπολ Γυναικών: Ο ΑΕΣΧ Πυλαίας στο Final-4 Κυπέλλου – Το πρόγραμμα
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 02:24
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 33-30 του Αθηναϊκού και εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για την τελική τετράδα του θεσμού.

Ο ΑΕΣΧ Πυλαίας συμπλήρωσε το... παζλ του Final-4 του κυπέλλου χάντμπολ γυναικών. Στον τελευταίο αγώνα της προημιτελικής φάσης, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 33-30 του Αθηναϊκού στον Βύρωνα και πήρε το εισιτήριο για την τελική τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Αναγέννηση Αρτας. Το άλλο ζευγάρι απαρτίζουν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.

Το Final-4 θα διεξαχθεί το διάστημα 13-16 Μαρτίου, σε τόπο που θα καθοριστεί προσεχώς.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

ΠΑΟΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 40-30

ΑΕΚ-Άρης Νικαίας 48-23

Αναγέννηση Άρτας-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-21

Αθηναϊκός-ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-33

FINAL FOUR (13-16 Μαρτίου 2026)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Αναγέννηση Άρτας



