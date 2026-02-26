Champions League: Η Γιουβέντους «άγγιξε» το θαύμα, η Γαλατασαράι πέρασε στους «16»
Η Γιουβέντους, μολονότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 48’, έστειλε το ματς στην παράταση, αλλά εκεί δεν άντεξε, με τη Γαλατασαράι να μειώνει σε 3-2 και να παίρνει μια μεγάλη πρόκριση για τους «16» του Champions League.
Οι γηπεδούχοι ήταν συγκινητικοί, ισοφάρισαν το σκορ της ήττας με 5-2 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τα γκολ των Οσιμέν και Γιλμάζ στην παράταση «σφράγισαν» τη μεγάλη πρόκριση της τουρκικής ομάδας.
Η «Μεγάλη Κυρία» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προσπαθώντας να πετύχει το γρήγορο γκολ που θα την έβαζε στο «κόλπο» της πρόκρισης. Η Γαλατά, ωστόσο, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13' με τον Οσιμέν, ενώ η Γιουβέντους απάντησε με τον Κονσεϊσάο, που από καλή θέση δεν κατάφερε να σκοράρει. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 35', όταν κέρδισαν πέναλτι, με τον Τορέιρα να ανατρέπει τον Τουράμ. Ο Λοκατέλι ευστόχησε στην εκτέλεση του πέναλτι στο 37', δίνοντας το προβάδισμα 1-0 στην ομάδα του.
Το δεύτερο ημίχρονο όμως ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για τη Γιουβέντους, αφού στο 47' ο Κέλι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιλμάζ, παρά το γεγονός ότι έγινε άθελά του. Παρά την αριθμητική της αδυναμία, η Γιουβέντους αντέδρασε εντυπωσιακά και στο 70' ο Γκάτι με κοντινό πλασέ έκανε το 2-0, δίνοντας ελπίδες ανατροπής στην ομάδα του, η οποία έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς ο ΜακΚένι έκανε το 3-0 στο 83ο λεπτό.
Στην παράταση, η Γιουβέντους δεν τα κατάφερε. Παρά την εντυπωσιακή αντίδραση και την ευκαιρία που έχασε στο 90'+6' με τον Ζεγκρόβα, η Γαλατά ήταν αυτή που βρήκε το γκολ. Στο 105', ο Οσιμέν με ιδανικό τελείωμα έγραψε το 3-1, «παγώνοντας» το Τορίνο και δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στους Τούρκους. Η Γιουβέντους προσπάθησε να αντεπιτεθεί, αλλά στο 119', ο Γιλμάζ με γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, σφραγίζοντας την πρόκριση για τη Γαλατά.
Τα αποτελέσματα των ρεβάνς
-
Ατλέτικο – Μπριζ 4-1 (3-3)
-
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0 (2-0)
-
Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (1-3)
-
Νιούκαστλ – Καραμπάγκ 3-2 (6-1)
-
Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1 (0-2)
-
Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ 3-2 παρ. (3-0κ.α.) (2-5)
-
Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2 (3-2)
-
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1 (1-0)
*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα
Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16
- Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
- Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
- Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
- Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ