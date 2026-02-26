Χάντμπολ: «Περίπατος» του Ολυμπιακού/Όμιλος Ξυνή επί του ΓΑΣ Κιλκίς
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ομάδας από τη Μακεδονία με 50-29, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Με μια άνετη επικράτηση συνέχισε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή τις υποχρεώσεις του στην Α1 χάντμπολ των ανδρών. Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στους «8» του European Cup, οι πρωταθλητές Ελλάδας επιβλήθηκαν 50-29 του ΓΑΣ Κιλκίς στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική και πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος μέσα στο 2026.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στη Handball Premier:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2
ΠΑΟΚ-Ζαφειράκης Νάουσας 31-23
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
ΑΣΕ Δούκα-Διομήδης Άργους 27-30
ΕΣΝ Βριλησσίων-Ιωνικός Ν.Φ. 30-31
Δράμα 1986-Αθηναϊκός 31-17
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2
Φέρωνας Βέροιας-ΑΕΚ 34-42
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΓΑΣ Κιλκίς 50-29
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΕΚ 31
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28 -16αγ.
ΠΑΟΚ 28
Ιωνικός Ν.Φ. 22
Αθηναϊκός 17
ΓΑΣ Κιλκίς 16
Δράμα 1986 15
Διομήδης Άργους 14
Ζαφειράκης Νάουσας 13
ΑΣΕ Δούκα 9 -16αγ.
ΕΣΝ Βριλησσίων 7
Φέρωνας Βέροιας 2