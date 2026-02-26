Χάντμπολ: «Περίπατος» του Ολυμπιακού/Όμιλος Ξυνή επί του ΓΑΣ Κιλκίς

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της ομάδας από τη Μακεδονία με 50-29, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Με μια άνετη επικράτηση συνέχισε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή τις υποχρεώσεις του στην Α1 χάντμπολ των ανδρών. Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στους «8» του European Cup, οι πρωταθλητές Ελλάδας επιβλήθηκαν 50-29 του ΓΑΣ Κιλκίς στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική και πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος μέσα στο 2026.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στη Handball Premier:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2

ΠΑΟΚ-Ζαφειράκης Νάουσας 31-23

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

ΑΣΕ Δούκα-Διομήδης Άργους 27-30

ΕΣΝ Βριλησσίων-Ιωνικός Ν.Φ. 30-31

Δράμα 1986-Αθηναϊκός 31-17

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/2

Φέρωνας Βέροιας-ΑΕΚ 34-42

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΓΑΣ Κιλκίς 50-29

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 31

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28 -16αγ.

ΠΑΟΚ 28

Ιωνικός Ν.Φ. 22

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16

Δράμα 1986 15

Διομήδης Άργους 14

Ζαφειράκης Νάουσας 13

ΑΣΕ Δούκα 9 -16αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 7

Φέρωνας Βέροιας 2